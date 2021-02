Bennato lancia il suo ‘Maskerate’ con lo special guest Vincenzo De Luca VIDEO

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto “Maskerate” è il nuovo singolo di Edoardo, in rotazione da domani sulle radio italiane. La canzone è tratta dall’ultimo album del cantautore napoletano “Non c’è”, che racchiude brani inediti e grandi successi riarrangiati per l’occasione. C’è uno, nemmeno tanto celato: è il governatore della Regione CampaniaDe, che nella intro delsi chiede se “è possibile sprecare tempo e fatica per realizzare le ultime ridicole canzonette propinateci da questo losco personaggio”. Una nuova attestazione di popolarità per il presidente campano, ormai ‘fenomeno’ che va ben oltre la rappresentanza politica. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

