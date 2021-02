Bari, De Laurentiis: “Viviamo un momento complicato, serviva una rivoluzione. Ternana? Ho una teoria” (Di giovedì 11 febbraio 2021) Luigi De Laurentiis e la rivoluzione in casa Bari.Il presidente del club pugliese ha scelto di esonerare il tecnico Gaetano Auteri e il d.s. Giancarlo Romairone dopo i pessimi risultati ottenuti dalla squadra nell'ultimo periodo. Dopo l'ufficializzazione del nuovo allenatore, Massimo Carrera, alla guida della panchina dei "galletti", il Bari proverà a ripartire e a risalire la classifica del girone C di Serie C. Per il ruolo di direttore sportivo, i nomi attualmente accostati alla società pugliese sono quelli di Daniele Delli Carri e di Igor Protti. Nelle ultime ore, però, a prendere quota sarebbe stata la pista che porta a Meluso che nei prossimi giorni potrebbe liberarsi dallo Spezia dopo la rivoluzione societaria che ha visto il passaggio di proprietà a favore della famiglia Platek."Sono momenti ... Leggi su mediagol (Di giovedì 11 febbraio 2021) Luigi Dee lain casa.Il presidente del club pugliese ha scelto di esonerare il tecnico Gaetano Auteri e il d.s. Giancarlo Romairone dopo i pessimi risultati ottenuti dalla squadra nell'ultimo periodo. Dopo l'ufficializzazione del nuovo allenatore, Massimo Carrera, alla guida della panchina dei "galletti", ilproverà a ripartire e a risalire la classifica del girone C di Serie C. Per il ruolo di direttore sportivo, i nomi attualmente accostati alla società pugliese sono quelli di Daniele Delli Carri e di Igor Protti. Nelle ultime ore, però, a prendere quota sarebbe stata la pista che porta a Meluso che nei prossimi giorni potrebbe liberarsi dallo Spezia dopo lasocietaria che ha visto il passaggio di proprietà a favore della famiglia Platek."Sono momenti ...

Mediagol : #Bari, De Laurentiis: 'Viviamo un momento complicato, serviva una rivoluzione. Ternana? Ho una teoria'… - sscalcionapoli1 : È stato Antonio Conte a suggerire a De Laurentiis il nome di Carrera per il Bari: l'esclusione di Giuntoli dalla de… - sscalcionapoli1 : Bari, la famiglia De Laurentiis al bivio: Perinetti o Faggiano per ripartire #LegaPRO - NapoliVertical : Chist che si fa suggerire gli allenatori da Allegri e Conte. Prendi un C A Z Z O di DG. - _SiGonfiaLaRete : #Bari, è stato Conte a consigliare a De Laurentiis il nome di #Carrera -