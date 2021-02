Austria, il ministro Blümel indagato per corruzione: “Colosso del gioco d’azzardo promise donazioni per avere aiuto in Italia” (Di giovedì 11 febbraio 2021) I legami tra la politica e il business del gioco d’azzardo tornano a scuotere l’Austra: il ministro delle Finanze Gernot Blümel, braccio destro del cancelliere Sebastian Kurz, è indagato nell’ambito di un’inchiesta per corruzione che vede coinvolta la Novomatic, azienda Austriaca leader del settore del gioco d’azzardo e delle slot machine. Il ministro conservatore ha confermato che la sua abitazione è stata perquisita, ma ha negato che il suo partito, l’Övp, lo stesso del cancelliere Kurz, abbia mai ricevuto donazioni dalla Novomatic. La procura anticorruzione Austriaca però ha in mano un messaggio che Blümel ricevette nel 2017 dall’allora ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 11 febbraio 2021) I legami tra la politica e il business deltornano a scuotere l’Austra: ildelle Finanze Gernot, braccio destro del cancelliere Sebastian Kurz, ènell’ambito di un’inchiesta perche vede coinvolta la Novomatic, aziendaca leader del settore dele delle slot machine. Ilconservatore ha confermato che la sua abitazione è stata perquisita, ma ha negato che il suo partito, l’Övp, lo stesso del cancelliere Kurz, abbia mai ricevutodalla Novomatic. La procura antica però ha in mano un messaggio chericevette nel 2017 dall’allora ...

