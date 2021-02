Atalanta-Napoli: De Laurentiis se ne va dopo 45?, il futuro di Gattuso dipende dalla Juventus (Di giovedì 11 febbraio 2021) La sconfitta per 3-1 contro l’Atalanta e l’eliminazione dalla Coppa Italia 2020/2021 non hanno assolutamente reso felice Aurelio De Laurentiis. Secondo quanto raccolto da “La Gazzetta dello Sport“, il patron del Napoli ha infatti lasciato il Gewiss Stadium alla fine del primo tempo. Tuttavia, questa scelta non ha nulla a che fare con il futuro di Gennaro Gattuso. L’allenatore calabrese si giocherà infatti le sue ultime carte nella giornata di sabato 13 febbraio, quando è in programma il big match contro la Juventus. Solamente dopo quel match, eventualmente, De Laurentiis prenderà una decisione. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 11 febbraio 2021) La sconfitta per 3-1 contro l’e l’eliminazioneCoppa Italia 2020/2021 non hanno assolutamente reso felice Aurelio De. Secondo quanto raccolto da “La Gazzetta dello Sport“, il patron delha infatti lasciato il Gewiss Stadium alla fine del primo tempo. Tuttavia, questa scelta non ha nulla a che fare con ildi Gennaro. L’allenatore calabrese si giocherà infatti le sue ultime carte nella giornata di sabato 13 febbraio, quando è in programma il big match contro la. Solamentequel match, eventualmente, Deprenderà una decisione. SportFace.

Atalanta_BC : ?? La nostra formazione titolare! ???? Our #StartingXI to face Napoli! Presented by @Plus500 #AtalantaNapoli… - sechesi : 90 minuti di andata 45 minuti di ritorno Palloni toccati dal Napoli nell'area di rigore dell'Atalanta: 6. #AtalantaNapoli - sscnapoli : ?? | I convocati di #AtalantaNapoli ?? #CoppaItalia ?? - RaffaeleDeSa : RT @RaffaeleDeSa: Amici e tifosi del #Napoli come sempre vi lascio le pagelle della partita.?? - PinoTinti : RT @vfeltri: La tv benché l’Atalanta abbia vinto 3 a 1 parla solo del bel Napoli , ridicolo. -