Amici | Agata Reale confessa | “Ho la leucemia”

Leggi su dilei

(Di giovedì 11 febbraio 2021), ex ballerina didi Maria De Filippi, racconta la sua battaglia contro la. Era il 2007 quando sbarcò nel talent, conquistando tutti con il suo talento e la sua simpatia. All’epoca,si fece notare anche per gli scontri piuttosto accesi con Alessandra Celentano, insegnante di danza della scuola di. Dopo l’esperienza nello show, laha continuato a lavorare come ballerina e conduttrice. Oggi ha 34 anni e ha svelato in una lunga intervista a Diva e Donna, di avere la. La scoperta della malattia è avvenuta quasi per caso ed è stata uno shock perche nel novembre del 2019, poco dopo il matrimonio con Carmelo De Luca, papà di sua figlia, ha vissuto un momento difficile. “A novembre, ...