Vito Crimi dice che i Cinque Stelle non andranno al governo «a tutti i costi»

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) Le consultazioni da un lato. Il Vaffa Day di Dibba & Co. dall’altro. La base deiè in rivolta e il voto su Rousseau è slittato perché il via libera a Mario Draghi potrebbe innescare una scissione del Movimento che potrebbe essere al tentativo dell’ex presidente della Bce di costruire un esecutivo. «Aspettiamo a votare che Draghi abbia le idee chiare, un po’ di pazienza», ha fatto sapere Beppe Grillo in un video. Il reggente capo politico deiin un’intervista al Corriere ostenta sicurezza, ma frena su quello che sembrava già deciso: al«non andremo a».racconta di aver avuto delle rassicurazioni da Draghi sui temi: «Ha ascoltato con interesse la ...