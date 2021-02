SPAL-Empoli | probabili formazioni e tv

Leggi su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) Sabato 13 febbraio 2021 alle 16.00 al Paolo Mazza di Ferrara, si disputerà, gara valida per la 23° giornata di campionato di Serie B. Come arrivano le due squadre? Nella scorsa giornata laha rimediato una sconfitta casalinga contro il Pordenone, che si è imposto sui biancazzurri per 3 a 1. Dopo l’iniziale vantaggio di Butic, Paloschi aveva trovato il gol del pareggio, ma nella ripresa Ciurria e Zammarini hanno chiuso definitivamente il match. Per gli estensi si è trattato della quinta sconfitta in questo campionato. La squadra di Marino occupa attualmente la sesta posizione a quota 35 punti, gli stessi del Venezia, a -1 da Chievo (con una partita in meno) e Cittadella. Nel turno precedente l’ha pareggiato 2 a 2 in casa contro il Pescara. Ad andare in vantaggio sono stati gli ospiti ...