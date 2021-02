Regione Lombardia, bagarre in commissione Sanità dopo l’informativa del dg Trivelli: la consigliera Rozza (Pd) abbandona l’Aula – Video (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Si è conclusa con l’abbandono dall’Aula da parte della consigliera Carmela Rozza, del Pd, l’aggiornamento del direttore generale al Welfare, Marco Trivelli, in merito all’emergenza sanitaria da Covid-19 e il piano vaccini in Lombardia. “Io lascio l’Aula, non è possibile che non mi si permetta di porre una domanda”, ha detto la Rozza prima di abbandonare la commissione. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Si è conclusa con l’abbandono dalda parte dellaCarmela, del Pd, l’aggiornamento del direttore generale al Welfare, Marco, in merito all’emergenza sanitaria da Covid-19 e il piano vaccini in. “Io lascio, non è possibile che non mi si permetta di porre una domanda”, ha detto laprima dire la. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

