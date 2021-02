Recovery Fund: approvato dal parlamento europeo a larga maggioranza (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Il regolamento sugli obiettivi, il finanziamento e le regole di accesso al dispositivo europeo è stato approvato con una ampia maggioranza Leggi su firenzepost (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Il regolamento sugli obiettivi, il finanziamento e le regole di accesso al dispositivoè statocon una ampia

borghi_claudio : Regolarmento recovery fund: ti do soldi ma voi seguite raccomandazioni semestre europeo, prima fra tutte più tasse… - berlusconi : Dal mio nuovo ufficio ho votato il Recovery Fund, dispositivo per la ripresa e la resilienza, progettato per aiutar… - M5S_Europa : Dopo aver attaccato con ogni mezzo il #RecoveryFund, oggi la #Lega al Parlamento UE cambia idea e vota sì al regola… - paolacsc : RT @RobTallei: Al voto sul Recovery fund il gruppo dei sovranisti in Europarlamento si è spaccato in tre: favorevoli (Lega), astenuti (Le P… - EnzoLorenziBg : RT @berlusconi: Il Parlamento europeo ha approvato il Recovery Fund. Come Forza Italia e come Ppe lo abbiamo chiesto per un anno e oggi, fi… -