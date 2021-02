Rainbow Six Quarantine potrebbe cambiare nome a causa della pandemia di Coronavirus (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Rainbow Six Quarantine potrebbe cambiare nome dopo lo scoppio della pandemia di Coronavirus. Il titolo ha avuto una vistosa introduzione all'E3 2019 di Ubisoft, ma dopo l'ultimo anno di vera quarantena il nome del titolo "colpisce" in modo decisamente diverso, il che sta spingendo la compagnia a rivalutarlo. L'argomento è emerso durante una sessione Q&A con gli investitori dopo l'ultimo report finanziario di Ubisoft. E' stato chiesto se la società stia ancora pianificando di lanciare un gioco con un titolo così provocatorio durante o dopo la pandemia. Il CEO Yves Guillemot ha risposto che l'azienda sta valutando la questione, ma non ha ancora nulla di nuovo da annunciare. Questo significa che lo studio sta almeno ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 10 febbraio 2021)Sixdopo lo scoppiodi. Il titolo ha avuto una vistosa introduzione all'E3 2019 di Ubisoft, ma dopo l'ultimo anno di vera quarantena ildel titolo "colpisce" in modo decisamente diverso, il che sta spingendo la compagnia a rivalutarlo. L'argomento è emerso durante una sessione Q&A con gli investitori dopo l'ultimo report finanziario di Ubisoft. E' stato chiesto se la società stia ancora pianificando di lanciare un gioco con un titolo così provocatorio durante o dopo la. Il CEO Yves Guillemot ha risposto che l'azienda sta valutando la questione, ma non ha ancora nulla di nuovo da annunciare. Questo significa che lo studio sta almeno ...

GameHugITA : RT @Eurogamer_it: Il #Coronavirus potrebbe far cambiare nome a #RainbowSixQuarantine di Ubisoft. - corona_tweet : RT @Eurogamer_it: Il #Coronavirus potrebbe far cambiare nome a #RainbowSixQuarantine di Ubisoft. - Eurogamer_it : Il #Coronavirus potrebbe far cambiare nome a #RainbowSixQuarantine di Ubisoft. - GamingTalker : Rainbow Six Quarantine cambierà nome? Ubisoft ci sta pensando - Profilo3Marco : RT @Tecno_Corriere: La quinta edizione del torneo doveva tenersi dal 9 al 21 febbraio a Parigi, in Francia ma è stata rimandata a causa del… -