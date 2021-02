Percassi: “Siamo felicissimi, un progetto stupendo. Un trofeo sarebbe la ciliegina sulla torta” (Di giovedì 11 febbraio 2021) Luca Percassi, ad dell’Atalanta, ai microfoni di Rai Sport, ha parato della finale di Coppa Italia raggiunta dal club nerazzurro. Queste le sue parole: “Siamo veramente felici, e da parte di tutta la mia famiglia che rappresento c’è l’enorme gratitudine e soddisfazione. Voglio mandare un grazie straordinario al mister, a tutto lo staff e ai ragazzi che ci stupiscono tutte le volte e ci fanno vivere un grande sogno. Il pubblico ci manca tantissimo, seppur in numero ridotto sarebbe bello poter avere al nostro fianco alcuni dei nostri sostenitori in occasione della finale”. Obiettivi: “Stiamo vivendo delle partite che fino a poco tempo fa per noi erano impensabili, lavoriamo giorno dopo giorno per continuare a crescere così. Non ci poniamo limiti, un trofeo sarebbe la ciliegina ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 11 febbraio 2021) Luca, ad dell’Atalanta, ai microfoni di Rai Sport, ha parato della finale di Coppa Italia raggiunta dal club nerazzurro. Queste le sue parole: “veramente felici, e da parte di tutta la mia famiglia che rappresento c’è l’enorme gratitudine e soddisfazione. Voglio mandare un grazie straordinario al mister, a tutto lo staff e ai ragazzi che ci stupiscono tutte le volte e ci fanno vivere un grande sogno. Il pubblico ci manca tantissimo, seppur in numero ridottobello poter avere al nostro fianco alcuni dei nostri sostenitori in occasione della finale”. Obiettivi: “Stiamo vivendo delle partite che fino a poco tempo fa per noi erano impensabili, lavoriamo giorno dopo giorno per continuare a crescere così. Non ci poniamo limiti, unla...

sscalcionapoli1 : Atalanta, l'AD Percassi: 'E' qualcosa di fantastico, non siamo felici, di più...' #CoppaItalia #AtalantaNapoli… - AceccKramer : @AnnnibaleFrossi Il punto è :se fa meglio con quei 10 euro che spende oggi dove arriverebbe e quanti trofei avrebbe… - tuttonapoli : Atalanta, l'AD Percassi: 'E' qualcosa di fantastico, non siamo felici, di più...' - TuttoMercatoWeb : Luca Percassi: 'Non siamo felici, di più... Viviamo gare impensabili fino a qualche anno fa' - LucaParry85 : Ma speriamo cosa ma se siamo ancora in ballo con il covid ma quale pubblicò percassi ma vaccagare -