NFL – Russell Wilson | “Sono frustrato”

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) Seattle è tornata a vincere il titolo di NFC West e si è qualificata al terzo posto, nel tabellone dei playoff di NFC. Il percorso dei Seahawks è terminato nel Wild Card Round, in seguito alla sfida persa per 30-20, contro i rivali dei Los Angeles Rams. In quella partita, l’attacco di Seattle non ha brillato particolarmente, facendosi sovrastare dalla difesa avversaria. A proposito del reparto offensivo dei Seahawks, ha parlato il quarterbacka ESPN.com. Qual’è il motivo della frustrazione di? Le prestazioni dell’attacco di Seattle, dopo un buon avvio di stagione,notevolmente peggiorate nel corso della regular season. Questo ha portato all’eliminazione nel Wild Card Game contro i Rams, una partita in cuiha ...