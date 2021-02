New Game+ Expo 2021 sta per tornare in versione digitale, ecco quando (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Sappiamo come nel 2020 a causa della pandemia da Coronavirus, tutti gli eventi programmati per l'anno siano stati cancellati o rinviati: ora siamo nel 2021, l'emergenza sanitaria è ancora in corso, ma le società hanno avuto tutto il tempo per organizzarsi in modo da trasformare gli eventi in formato digitale. Tra questi c'è New Game + Expo che quest'anno torna il 4 marzo alle ore 17:00. L'evento sarà trasmesso in streaming e diverse società parteciperanno: l'account Twitter dell'organizzazione ha dichiarato che ci saranno annunci di giochi inediti, aggiornamenti su quelli già annunciati precedentemente e moltissimo altro. Tra questi Koei Tecmo che potrebbe avere un musou in lavorazione, così come Natsume Inc che potrebbe svelare un nuovo Harvest Moon. Ad ogni modo, di seguito potete dare uno sguardo all'elenco delle società ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Sappiamo come nel 2020 a causa della pandemia da Coronavirus, tutti gli eventi programmati per l'anno siano stati cancellati o rinviati: ora siamo nel, l'emergenza sanitaria è ancora in corso, ma le società hanno avuto tutto il tempo per organizzarsi in modo da trasformare gli eventi in formato. Tra questi c'è New Game +che quest'anno torna il 4 marzo alle ore 17:00. L'evento sarà trasmesso in streaming e diverse società parteciperanno: l'account Twitter dell'organizzazione ha dichiarato che ci saranno annunci di giochi inediti, aggiornamenti su quelli già annunciati precedentemente e moltissimo altro. Tra questi Koei Tecmo che potrebbe avere un musou in lavorazione, così come Natsume Inc che potrebbe svelare un nuovo Harvest Moon. Ad ogni modo, di seguito potete dare uno sguardo all'elenco delle società ...

