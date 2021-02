Napoli, Mertens continua la riabilitazione: ecco quando torna in campo (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Il Napoli aspetta il ritorno in campo di Dries Mertens, ancora in Belgio per recuperare dall’infortunio alla caviglia accusato in Coppa Italia Dries Mertens sta proseguendo la riabilitazione in Belgio dopo il nuovo infortunio alla caviglia e non rientrerà in Italia prima di 7-10 giorni. Secondo Il Mattino, ciò significa che l’attaccante belga tornerà in campo solamente in occasione della sfida di ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League contro il Granada in programma il 25 febbraio. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Ilaspetta il ritorno indi Dries, ancora in Belgio per recuperare dall’infortunio alla caviglia accusato in Coppa Italia Driessta proseguendo lain Belgio dopo il nuovo infortunio alla caviglia e non rientrerà in Italia prima di 7-10 giorni. Secondo Il Mattino, ciò significa che l’attaccante belga tornerà insolamente in occasione della sfida di ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League contro il Granada in programma il 25 febbraio. Leggi su Calcionews24.com

