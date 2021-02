MotoGP | Ducati | Lenovo sarà più di un semplice sponsor

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) Ieri è stata svelata sul sito diCorse la nuova Desmosedici GP21, cheprotagonista nella prossima stagione in. Borgo Panigale ha scoperto le sue belve, che saranno presto nelle mani di Jack Miller e Pecco Bagnaia. I nuovi piloti, però, non sono stati la sola novità della presentazione: aspettando la pista per cercare di capire cosa si nasconda sotto la carena, un aspetto esteriore ha colpito gli appassionati. Si tratta infatti di, che ricoprirà il ruolo di titledal 2021 e darà il nome alTeam. Paolo Ciabatti: “metterà a disposizione dila sua tecnologia” La multinazionale cinese, all’avanguardia nel settore della tecnologia,quindi per il primo ...

SkySportMotoGP : Ducati MotoGP 2021, la vera novità è nei piloti: coppia di talento con Miller e Bagnaia #SkyMotoGP #SkyMotori… - SkySportMotoGP : ?? Avintia è il primo team a presentarsi: ecco le sue nuove Ducati ?? ?? Vi piacciono le livree delle moto di Marini e… - PaoloBMb70 : RT @SkySportMotoGP: Ducati MotoGP 2021, la vera novità è nei piloti: coppia di talento con Miller e Bagnaia #SkyMotoGP #SkyMotori #MotoGP… - BacaDiBaBe : Galeri: Ducati Lenovo Team Pamer Corak Motor Jack Miller-Pecco Bagnaia di MotoGP 2021 #Lenovo #Ducati… - DAZN_IT : La Ducati è pronta a vivere una grande stagione con @PeccoBagnaia e @jackmilleraus ?? 'Bagnaia e Miller, speranze e… -

Ultime Notizie dalla rete : MotoGP Ducati

Quindi, in bocca al lupo, presentazione: tolti i veli dalla nuova Desmosedici 2021, Dall'Igna: 'Lanon è la miglior moto, ma ci si può vincere'[Video] - Laha finalmente presentato la tanto attesa Desmosedici GP21, il nuovo prototipo affidata alla nuova line - up scelta per il 2021 e formata da Jack Miller e Pecco Bagnaia. In caso di problemi di ...Il 2021 sarà la ''prova del nove'' per Francesco Bagnaia, chiamato a riscattarsi dopo un difficile finale di stagione e, soprattutto, a dimostrare ai vertici Ducati di aver compito la scelta giusta, p ...Una Ducati 999 del 2005 come "spunto" iniziale. Un vero classico la Ducati 999, scaturita dalla penna del designer sudafricano Pierre Terblanche collaboratore e allievo di Massimo Tamburini e Miguel G ...