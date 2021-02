Luca Zaia vuol comprare vaccini per i veneti fuori dagli accordi Ue, ma costano cinque volte di più: “Non è una farsa, sono milioni di dosi” (Di mercoledì 10 febbraio 2021) “Certe parole sono dettate solo da odio personale. Basta agitare un drappo rosso e tutti giù a criticare. Qualcuno dovrebbe spiegare ai veneti, e allora gli daremmo il premio Nobel, perché è sbagliato cercare vaccini per i veneti”. Il governatore Luca Zaia deve far fronte a distinguo e malumori rispetto all’ipotesi che la Regione Veneto acquisti, attraverso propri canali, i vaccini anti-Covid. L’ultimo è stato l’avviso del ministero della Salute che ha invitato la Lombardia al rispetto del piano nazionale. Ma anche la Cgil ha denunciato quella che ha definito “una fuga in avanti”. Per non parlare di Anna Maria Bigon e Francesca Zottis, consiglieri regionali del Pd, secondo cui si tratterebbe di “sparate a effetto e demagogiche per finire sui giornali”, perché “è ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 10 febbraio 2021) “Certe paroledettate solo da odio personale. Basta agitare un drappo rosso e tutti giù a criticare. Qualcuno dovrebbe spiegare ai, e allora gli daremmo il premio Nobel, perché è sbagliato cercareper i”. Il governatoredeve far fronte a distinguo e malumori rispetto all’ipotesi che la Regione Veneto acquisti, attraverso propri canali, ianti-Covid. L’ultimo è stato l’avviso del ministero della Salute che ha invitato la Lombardia al rispetto del piano nazionale. Ma anche la Cgil ha denunciato quella che ha definito “una fuga in avanti”. Per non parlare di Anna Maria Bigon e Francesca Zottis, consiglieri regionali del Pd, secondo cui si tratterebbe di “sparate a effetto e demagogiche per finire sui giornali”, perché “è ...

