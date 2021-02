LIVE – Padova-Carpi, recupero Serie C 2020/2021: girone B (DIRETTA) (Di mercoledì 10 febbraio 2021) La DIRETTA LIVE di Padova-Carpi, match valevole per il recupero della diciottesima giornata del girone B di Serie C 2020/2021. I padroni di casa, reduci da cinque risultati utili consecutivi, hanno l’occasione di portarsi a pari merito con il Sudtirol capolista, mentre il Carpi, dopo due sconfitte, ha voglia di tornare alla vittoria per avvicinarsi al Matelica. Calcio d’inizio alle ore 15:00 di mercoledì 10 febbraio, chi avrà la meglio? Sportface.it seguirà il match in DIRETTA e fornirà costanti aggiornamenti in tempo reale. AGGIORNA LA DIRETTA Padova-Carpi ore 15 SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Ladi, match valevole per ildella diciottesima giornata delB di. I padroni di casa, reduci da cinque risultati utili consecutivi, hanno l’occasione di portarsi a pari merito con il Sudtirol capolista, mentre il, dopo due sconfitte, ha voglia di tornare alla vittoria per avvicinarsi al Matelica. Calcio d’inizio alle ore 15:00 di mercoledì 10 febbraio, chi avrà la meglio? Sportface.it seguirà il match ine fornirà costanti aggiornamenti in tempo reale. AGGIORNA LAore 15 SportFace.

Pall_Gonfiato : LIVE #Padova - #Carpi Serie C, diretta risultato in tempo reale: le probabili formazioni - News24Italy : #Live - Consumazioni al tavolo e strade chiuse: entra in vigore la nuova ordinanza - Pall_Gonfiato : Ecco tutte le informazioni necessarie per vedere #Padova-#Carpi. #SerieC - News24Italy : #Live - Si studiano ordinanze anti-assembramento per mettere in 'sicurezza' la movida - Fantacalciok : Padova – Carpi: diretta live, risultato in tempo reale -