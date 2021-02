“Lega fuori dal Governo” ha detto Grillo a Draghi “ci ha dato ragione su tutto” (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Beppe Grillo ha annunciato la sospensione del voto previsto per oggi e domani sulla piattaforma Rousseau in merito alla posizione del Movimento sul Governo del Premier incaricato Mario Draghi. Una scelta per certi versi clamorosa, che indica senza dubbio quanto la fase in corso sia delicata – e potenzialmente esplosiva – per i 5 Stelle: L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Beppeha annunciato la sospensione del voto previsto per oggi e domani sulla piattaforma Rousseau in merito alla posizione del Movimento suldel Premier incaricato Mario. Una scelta per certi versi clamorosa, che indica senza dubbio quanto la fase in corso sia delicata – e potenzialmente esplosiva – per i 5 Stelle: L'articolo proviene da Leggilo.org.

