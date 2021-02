La Caserma, arriva il primo abbandono del reality (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Giunti alla terza puntata arriva anche a La Caserma il primo addio. Una delle reclute non ce la fa più e torna a casa. Giunti alla terza puntata ecco che La Caserma deve dire addio alla sua prima recluta. Una delle ragazze infatti è in difficoltà dall’inizio e adesso proprio non se la sente più L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Giunti alla terza puntataanche a Lailaddio. Una delle reclute non ce la fa più e torna a casa. Giunti alla terza puntata ecco che Ladeve dire addio alla sua prima recluta. Una delle ragazze infatti è in difficoltà dall’inizio e adesso proprio non se la sente più L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Sciakkispirr : @tiredmarchesa Fai una cosa: vai dai carabinieri e denuncia. Poi esci dalla caserma, procurati della benzina, chiam… - malphigia : RT @GiovanniToti: Hanno rinunciato alle ferie pur di permettere al collega di stare vicino alla moglie ricoverata a Milano per combattere c… - NGaribbo : RT @GiovanniToti: Hanno rinunciato alle ferie pur di permettere al collega di stare vicino alla moglie ricoverata a Milano per combattere c… - PaolaAguggia : RT @GiovanniToti: Hanno rinunciato alle ferie pur di permettere al collega di stare vicino alla moglie ricoverata a Milano per combattere c… - alessandro1846 : RT @GiovanniToti: Hanno rinunciato alle ferie pur di permettere al collega di stare vicino alla moglie ricoverata a Milano per combattere c… -