Kobe Bryant, arriva l’esito delle indagini sull’incidente mortale: cosa accadde davvero (Di mercoledì 10 febbraio 2021) La morte di Kobe Bryant e di sua figlia, Gianna, appena tredicenne aveva sconvolto il mondo appena un anno fa: nove le vittime totali dell’incidente, arriva l’esito delle indagini. cosa accadde davvero? cosa accadde davvero quel drammatico giorno: arriva l’esito delle indagini sull’incidente in cui persero la vita Kobe Bryant e altre otto persone (fonte getty)Il 26 Gennaio del 2020 il mondo riceveva la drammatica notizia della morte di Kobe Bryant, deceduto insieme alla figlia e ad altre persone in un tragico incidente in elicottero: ... Leggi su altranotizia (Di mercoledì 10 febbraio 2021) La morte die di sua figlia, Gianna, appena tredicenne aveva sconvolto il mondo appena un anno fa: nove le vittime totali dell’incidente,quel drammatico giorno:in cui persero la vitae altre otto persone (fonte getty)Il 26 Gennaio del 2020 il mondo riceveva la drammatica notizia della morte di, deceduto insieme alla figlia e ad altre persone in un tragico incidente in elicottero: ...

