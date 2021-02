Juventus-Inter, Pistocchi severo: “Lo stile Juve è finito con Gianni Agnelli” (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Tante occasioni ma zero gol. In compenso Juventus e Inter, nella semifinale di ritorno di Coppa Italia, hanno regalato tante polemiche per un battibecco a distanza tra il presidente Andrea Agnelli e Antonio Conte. Parole poco gentili quelle del patron bianconero come dimostra il labiale sugli spalti. Polemico il tecnico nerazzurro: “Servirebbe più educazione per le persone che stanno lavorando”. A commentare l’episodio anche il giornalista Maurizio Pistocchi che non ha dubbi: “Lo stile Juve è finito con Gianni Agnelli“, ha scritto in risposta ad un tweet. PAGELLE Juventus-Inter HIGHLIGHTS Juventus-Inter PIRLO SU ... Leggi su sportface (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Tante occasioni ma zero gol. In compenso, nella semifinale di ritorno di Coppa Italia, hanno regalato tante polemiche per un battibecco a distanza tra il presidente Andreae Antonio Conte. Parole poco gentili quelle del patron bianconero come dimostra il labiale sugli spalti. Polemico il tecnico nerazzurro: “Servirebbe più educazione per le persone che stanno lavorando”. A commentare l’episodio anche il giornalista Maurizioche non ha dubbi: “Locon“, ha scritto in risposta ad un tweet. PAGELLEHIGHLIGHTSPIRLO SU ...

juventusfc : Oggi si segnala alla Vostra cortese attenzione che la Juventus ha raggiunto la Finale di #CoppaItalia per la 20ª vo… - ZZiliani : È tutto pronto per #JuveInter di stasera. Arbitra #Mariani: 9 precedenti con la Juventus (8 volte vittoriosa), 8 co… - tancredipalmeri : Il tifosi dell’Inter che distrugge tutto dopo tre partite in tre settimane in cui l’Inter ha sempre comandato con i… - Floflo492 : RT @juventusfc: Oggi si segnala alla Vostra cortese attenzione che la Juventus ha raggiunto la Finale di #CoppaItalia per la 20ª volta nell… - davide_caso : RT @juventusfc: Oggi si segnala alla Vostra cortese attenzione che la Juventus ha raggiunto la Finale di #CoppaItalia per la 20ª volta nell… -