Juventus-Inter, la ricostruzione della lite tra Agnelli e Conte all’Allianz Stadium (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Dopo la lite Ibrahimovic–Lukaku nel Derby di Coppa Italia di qualche settimana fa, ieri sera all’Allianz Stadium di Torino, durante il ritorno della Semifinale tra Juventus ed Inter, è andata in scena un’altra triste vicenda per il calcio italiano. Al termine del primo tempo, infatti, il tecnico Interista, ed ex bianconero, Antonio Conte, avrebbe mostrato, immortalato dalle telecamere, il dito medio verso la tribuna dove siedevano i dirigenti bianconeri. Al termine della gara, a qualificazione ottenuta dalla sua Juventus, il Presidente Agnelli rivolgendosi verso Conte gli avrebbe detto: “Mettitelo nel c**o il dito“. LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, per il ... Leggi su tuttojuve24 (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Dopo laIbrahimovic–Lukaku nel Derby di Coppa Italia di qualche settimana fa, ieri seradi Torino, durante il ritornoSemifinale traed, è andata in scena un’altra triste vicenda per il calcio italiano. Al termine del primo tempo, infatti, il tecnicoista, ed ex bianconero, Antonio, avrebbe mostrato, immortalato dalle telecamere, il dito medio verso la tribuna dove siedevano i dirigenti bianconeri. Al terminegara, a qualificazione ottenuta dalla sua, il Presidenterivolgendosi versogli avrebbe detto: “Mettitelo nel c**o il dito“. LEGGI ANCHE: Calciomercato, per il ...

