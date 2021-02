Internazionali d’Italia, Binaghi: “Passi in avanti per avere torneo di due settimane” (Di mercoledì 10 febbraio 2021) ”Internazionali di tennis di Roma dal 3 al 17 maggio? Il torneo è già confermato nella stessa data decisa dall’Atp, non è previsto alcuno slittamento. Con Sport e Salute abbiamo programmato soluzioni differenti a seconda della capacità che sarà consentita. Per lo scenario bisogna aspettare il prossimo dpcm, ai primi di marzo avremo indicazioni più precise. Io non riesco a parlare con le pubbliche amministrazioni e la palla dovrà passare a Cozzoli che in questo è più bravo di me, io sarò uomo di campo”. Lo ha detto il presidente della Federtennis, Angelo Binaghi, durante la presentazione della partnership con Reale Mutua. ”Sugli Internazionali – ha proseguito il numero uno del tennis italiano – credo che nelle prossime settimane ci sarà qualche altra notizia che ci consentirà qualche passo in più ... Leggi su sportface (Di mercoledì 10 febbraio 2021) ”di tennis di Roma dal 3 al 17 maggio? Ilè già confermato nella stessa data decisa dall’Atp, non è previsto alcuno slittamento. Con Sport e Salute abbiamo programmato soluzioni differenti a seconda della capacità che sarà consentita. Per lo scenario bisogna aspettare il prossimo dpcm, ai primi di marzo avremo indicazioni più precise. Io non riesco a parlare con le pubbliche amministrazioni e la palla dovrà passare a Cozzoli che in questo è più bravo di me, io sarò uomo di campo”. Lo ha detto il presidente della Federtennis, Angelo, durante la presentazione della partnership con Reale Mutua. ”Sugli– ha proseguito il numero uno del tennis italiano – credo che nelle prossimeci sarà qualche altra notizia che ci consentirà qualche passo in più ...

InteBNLdItalia : In diretta dall'Hotel de la Ville di Roma per l'evento di presentazione della partnership tra gli Internazionali BN… - InteBNLdItalia : Dall’Hotel de la Ville è tutto: @Reale_Mutua e gli Internazionali BNL d'Italia vi aspettano dal 3 al 16 maggio a R… - sportface2016 : #Tennis Vito #Cozzoli ha parlato a margine della presentazione della partnership tra Reale Mutua e gli Internazio… - ATPtennis2002 : RT @InteBNLdItalia: In diretta dall'Hotel de la Ville di Roma per l'evento di presentazione della partnership tra gli Internazionali BNL d'… - Livius80 : RT @InteBNLdItalia: In diretta dall'Hotel de la Ville di Roma per l'evento di presentazione della partnership tra gli Internazionali BNL d'… -

Ultime Notizie dalla rete : Internazionali d’Italia Sei Nazioni, Italia nel mirino: «Non è competitiva da anni, mettiamo retrocessioni e promozioni» Corriere della Sera