In prima visione sugli schermi virtuali del Visionario e del cinema Centrale CALIBRO 9 e SOLE! (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Da giovedì 11 febbraio sullo schermo virtuale del Visionario CALIBRO 9 di Toni D'Angelo, sequel e omaggio al cult-movie poliziesco di Fernando Di Leo (1972), presentato fuori concorso alla 38esima edizione del TFF – Torino Film Festival. Cento milioni di euro spariscono a seguito di una frode telematica. La principale sospettata è una cliente di Fernando Piazza, avvocato milanese figlio di Ugo, noto criminale ucciso anni prima. La madre di Fernando, Nelly (Barbara Bouchet), ha lottato tutta la vita perché il destino del figlio fosse diverso da quello del padre, ma ora Fernando si trova in pericolo… Da venerdì 12 febbraio al cinema Centrale arriva SOLE, lungometraggio di debutto di Carlo Sironi, vincitore del premio come miglior Rivelazione Europea del 2020 agli European Film Awards.

