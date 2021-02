Il team Principal è ricoverato all'Ospedale Maggiore di Bologna (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Fausto Gresini si è svegliato: é ricoverato a Bologna in terapia intensiva per il covid. Covid, Fausto Gresini sta meglio: si è svegliato su Notizie.it. Leggi su notizie (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Fausto Gresini si è svegliato: éin terapia intensiva per il covid. Covid, Fausto Gresini sta meglio: si è svegliato su Notizie.it.

motorionline : #WRC | Il team principal di Toyota, Jari-Matti Latvala, loda la maturità raggiunta da Elfyn Evans ?? ??… - Man_Of_IKEA : RT @FormulaPassion: #F1 | Il team principal #Mercedes ha spiegato come l'austriaco e il sette volte iridato abbiano la stessa mentalità htt… - realferrarista : RT @FormulaPassion: #F1 | Il team principal #Mercedes ha spiegato come l'austriaco e il sette volte iridato abbiano la stessa mentalità htt… - FormulaPassion : #F1 | Il team principal #Mercedes ha spiegato come l'austriaco e il sette volte iridato abbiano la stessa mentalità - charlvsando : Bin8 come team principal è migliore di Toto -