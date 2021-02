Governo: Renzi, 'fiducia Draghi? lunedì o martedì finisce fiction crisi' (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Roma, 10 feb. (Adnkronos) - "Quando la fiducia a Draghi? la prossima settimana. lunedì o martedì la fiction crisi di Governo dovrebbe essere finita". Lo dice Matteo Renzi a Stasera Italia su rete4. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Roma, 10 feb. (Adnkronos) - "Quando la? la prossima settimana.ladidovrebbe essere finita". Lo dice Matteoa Stasera Italia su rete4.

fattoquotidiano : Mes, ora Italia Viva cambia idea. Boschi: “Mai detto che era imprescindibile per il governo”. Ma Renzi disse: “Punt… - PagellaPolitica : Secondo @meb, il governo guidato da @matteorenzi tra il 2014 e il 2016 è stato il «primo» e «l’unico ad avere metà… - ItaliaViva : Il governo presieduto da Renzi era composto da metà ministri donne e metà uomini, nel nostro partito i ruoli apical… - fangiovanna : RT @mariamacina: Al tanto odiato Renzi, il sicario, il pistolero, il disperato, il killer politico del PD- così definito da Bettini e Orlan… - stbio_ : RT @Andrea_Saiani: Fare i complimenti a #Renzi per la caduta del Governo #Conte e la chiamata per #Draghi è come fare i complimenti ad un p… -