Governo | Realacci | “Draghi occasione preziosa di rilancio e coesione”

Leggi su dire

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) ROMA – Quella che nasce con il presidente incaricato Mario Draghi “può essere un’occasione che merita di essere praticata fino in fondo, in una fase in cui l’Europa ha ricominciato a vivere e a pensarsi rivolta al futuro”. Draghi “può essere effettivamente quello che serve anche per far compiere un’accelerazione alla politica italiana, anche nella direzione fondamentale che è quella di ricostituire il capitale fiduciario del Paese”. Draghi, infatti, “insiste tanto sulla coesione, come ci chiede l’Europa, e ha proprio ragione: coesione più green economy, perché se la gente non si riconosce nella comunità, un tema caro anche a Papa Francesco, è difficile che passi dal ripiegamento e dal rancore alla partecipazione“. Ermete Realacci, presidente della Fondazione Symbola, lo dice in una conversazione con la Dire.