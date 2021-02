Giuseppe Conte | “Io alla guida del M5S? Non ambisco a incarichi personali”

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) “Iodel Movimento? Il rapporto colè stato e sarà sempre un ottimo rapporto perché abbiamo lavorato insieme in modo molto proficuo, qualsiasi forma prenderà. Io nono formali“. Lo ha dichiarato il premier uscente,, intercettato dai cronisti nei pressi di Montecitorio. “L’importante è avere una traiettoria politica – ha aggiunto–, coltivare un percorso politico da offrire al paese, agli elettori che saranno convinti di questo progetto“. Poi sulla fiducia al nuovo Governoto da Mario Draghi: “Se fossi iscritto a Rousseau voterei sì perché il Paese è in una situazione, in tale condizioni e con tali urgenze che comunque è bene ci sia un governo” ha ...

il_pucciarelli : Ma a Italia Viva cosa interessa se Pd, 5 Stelle e Leu candidano Giuseppe Conte o Nino Frassica nel collegio di Sien… - ilriformista : L'ex premier @Conte ha tentato di porre i #servizisegreti sotto un particolare controllo, scegliendo non due figure… - Tommasolabate : Giuseppe Conte ha deciso. In campo alle suppletive di Siena. Dopo due volte da premier, l’Avvocato e professore al… - Virus1979C : Nel pomeriggio è arrivato l'endorsement dell'ex premier: 'Se fossi iscritto, su Rousseau voterei sì a Draghi', ha detto Giuseppe Conte. - LuceAPalazzo : dimmi che vuole levarti dalle palle Giuseppe #Conte senza dirmelo: #consultazioniDraghi #Renzi #Boschi -

Ultime Notizie dalla rete : Giuseppe Conte

Il Sole 24 ORE

In pochi giorni Draghi ha convinto tutti, visto che cresce anche la percentuale delle persone che hanno cambiato idea, che prima avrebbero preferito vedere ancoraa Palazzo Chigi. Ma ...... al di là di riaffermate ovvie tesi (" la Rai c'è stata, c'è e sempre sarà al fianco dell'industria culturale italiana "; e naturale giunge l'eco delle parole del Premier uscente, nel ..."Non ambisco a incarichi personali o formali" dice il premier uscente in merito all'ipotesi di mettersi alla guida di M5S ...Nuova giornata di consultazioni per il premier incaricato che incontra i partiti maggiori: sui vaccini più personale e priorità ad insegnanti e personale scolastico. Mercoledì 10 è il turno delle part ...