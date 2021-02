Giorgio Parisi ha vinto il Wolf Prize per la Fisica 2021 (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Il fisico teorico Giorgio Parisi è stato insignito del Premio Wolf Prize per la Fisica 2021: per la seconda volta in 50 anni, il riconoscimento parla italiano Per la seconda volta in 50 anni il Wolf Prize per la Fisica 2021 è andato ad un italiano che lavora nel nostro Paese: il Premio istituito in Israele nel 1978 dalla Fondazione Ricardo Wolf, è andato infatti a Giorgio Parisi. Fisico teorico, ricercatore dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, docente dell’Università La Sapienza di Roma e Presidente dell’Accademia Nazionale dei Lincei, Parisi è stato insignito del Wolf Prize ... Leggi su zon (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Il fisico teoricoè stato insignito del Premioper la: per la seconda volta in 50 anni, il riconoscimento parla italiano Per la seconda volta in 50 anni ilper laè andato ad un italiano che lavora nel nostro Paese: il Premio istituito in Israele nel 1978 dalla Fondazione Ricardo, è andato infatti a. Fisico teorico, ricercatore dell’Istituto Nazionale diNucleare, docente dell’Università La Sapienza di Roma e Presidente dell’Accademia Nazionale dei Lincei,è stato insignito del...

A Parisi il premio Wolf, fra i più prestigiosi per la fisica

Giorgio Parisi ha vinto il premio Wolf, uno dei riconoscimenti internazionali più prestigiosi della fisica. Dal 1979 non veniva premiato un italiano che lavora nel nostro Paese. Lo rendono noto Istitu ...

