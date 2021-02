Ginnastica, Italia alle Olimpiadi con 5 ragazze. Si può aggiungere un posto! Gli scenari dopo la beffa della Coppa (Di mercoledì 10 febbraio 2021) L’Italia sperava di agguantare un pass aggiuntivo per le Olimpiadi di Tokyo attraverso la Coppa del Mondo all-around, ma l’evento è stato cancellato a causa dell’emergenza sanitaria e i biglietti per i Giochi sono state ri-assegnati utilizzando la classifica delle qualifiche dei Mondiali 2019. Quelli in cui le nostre Fate conquistarono una storica medaglia di bronzo nella gara a squadre, ma dopo un poco soddisfacente ottavo posto in eliminatoria: le ragazze del DT Enrico Casella sono salite sul podio, ma l’impresa non è bastata per agguantare quel posticino in più per la rassegna a cinque cerchi. Arzigogolata e discutibile decisione da parte della Federazione Internazionale, ma questa è e va purtroppo accettata. La Nazionale Italiana di Ginnastica ... Leggi su oasport (Di mercoledì 10 febbraio 2021) L’sperava di agguantare un pass aggiuntivo per ledi Tokyo attraverso ladel Mondo all-around, ma l’evento è stato cancellato a causa dell’emergenza sanitaria e i biglietti per i Giochi sono state ri-assegnati utilizzando la classifica delle qualifiche dei Mondiali 2019. Quelli in cui le nostre Fate conquistarono una storica medaglia di bronzo nella gara a squadre, maun poco soddisfacente ottavo posto in eliminatoria: ledel DT Enrico Casella sono salite sul podio, ma l’impresa non è bastata per agguantare quel posticino in più per la rassegna a cinque cerchi. Arzigogolata e discutibile decisione da parteFederazione Internazionale, ma questa è e va purtroppo accettata. La Nazionalena di...

