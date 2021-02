Germania, inflazione gennaio confermata in aumento all’1% (Di mercoledì 10 febbraio 2021) (Teleborsa) – Migliora l’inflazione in Germania a gennaio. Lo annuncia l’ufficio statistico Destatis, confermando i dati preliminari diffusi a fine mese, che indicavano un incremento dell’1% su base annua, in linea con le stime di consensus e contro il -0,3% del mese precedente. Su base mensile si registra una salita dello 0,8% come atteso dagli analisti e rispetto al +0,5% di dicembre. Quanto all’inflazione armonizzata, ha registrato una variazione positiva dell’1,4% su mese (come il consensus) ed un +1,6% su anno. Leggi su quifinanza (Di mercoledì 10 febbraio 2021) (Teleborsa) – Migliora l’in. Lo annuncia l’ufficio statistico Destatis, confermando i dati preliminari diffusi a fine mese, che indicavano un incremento dell’1% su base annua, in linea con le stime di consensus e contro il -0,3% del mese precedente. Su base mensile si registra una salita dello 0,8% come atteso dagli analisti e rispetto al +0,5% di dicembre. Quanto all’armonizzata, ha registrato una variazione positiva dell’1,4% su mese (come il consensus) ed un +1,6% su anno.

