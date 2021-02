Genoa | Marroccu e il retroscena su Strootman | “Il Cagliari ci ha provato all’ultimo ma…”

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) Il calciomercato, si sa, molto spesso regala sorprese degli ultimi istanti. Colpi inattesi o, molto più frequenti, affari saltati sul gong. Poteva succedere qualcosa di simile tra ile il Marsiglia in merito all'affare Kevin. Il centrocampista è poi arrivato in Liguria ma fino alla fine c'è stata un po' di "ansia". A rivelarlo è stato il direttore sportivo Francescoai microfoni de L'Equipe.su"All'inizio eravamo i soli ad avere l'idea di riportarlo in Italia. Kevin era uscito dai radar, il suo minutaggio era molto basso e aveva scoraggiato molte pretendenti", ha esordito. "Devo ringraziare Pablo Longoria (ds del Marsiglia ndr) che ha mantenuto la parola, perché avevamo chiuso il trasferimento al telefono, ...

Kevin Strootman riparte dal Genoa, ma poteva anche tornare in Italia con il Cagliari. A raccontare il retroscena sull'ormai ex centrocampista del Marsiglia è il ds dei liguri, Francesco Marroccu: 'All'inizio eravamo i soli ad avere l'idea di riportarlo in Italia. Kevin era uscito dai radar, il suo minutaggio era molto basso e aveva s ...