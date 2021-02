Flash News del 10 Febbraio 2021 (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Ultimo giorno di consultazioni per Draghi. Finiti gli incontri con i partiti, oggi è la volta delle Regioni, degli enti locali, dei sindacati e di Confindustria. Da quest’ultime arriva il sostegno convinto, sottolineando che la priorità va ai vaccini e al Recovery Plan. C’è una novità che è un segnale significativo sui contenuti del programma: il Presidente del Consiglio incaricato nel pomeriggio si confronterà anche con le associazioni ambientaliste; Oggi è al centro della giornata politica lo stop sul voto della piattaforma Rousseau. Il M5S avrebbe dovuto sciogliere la riserva su Draghi con un pronunciamento degli iscritti. Grillo, però, ha fermato il voto dichiarando “mi aspettavo di incontrare un banchiere, ho incontrato un Grillino, ora serve un super ministero della transizione ecologica”, ma la base è in subbuglio, dicono “non vogliamo la Lega“; Nel centrodestra la Meloni si ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Ultimo giorno di consultazioni per Draghi. Finiti gli incontri con i partiti, oggi è la volta delle Regioni, degli enti locali, dei sindacati e di Confindustria. Da quest’ultime arriva il sostegno convinto, sottolineando che la priorità va ai vaccini e al Recovery Plan. C’è una novità che è un segnale significativo sui contenuti del programma: il Presidente del Consiglio incaricato nel pomeriggio si confronterà anche con le associazioni ambientaliste; Oggi è al centro della giornata politica lo stop sul voto della piattaforma Rousseau. Il M5S avrebbe dovuto sciogliere la riserva su Draghi con un pronunciamento degli iscritti. Grillo, però, ha fermato il voto dichiarando “mi aspettavo di incontrare un banchiere, ho incontrato un Grillino, ora serve un super ministero della transizione ecologica”, ma la base è in subbuglio, dicono “non vogliamo la Lega“; Nel centrodestra la Meloni si ...

