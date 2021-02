Da grande colpo a riserva | a Firenze c’è un caso Callejon

Leggi su ilnapolista

José Maria Callejón doveva essere uno dei fiori all'occhiello nel mercato estivo della Fiorentina, che l'aveva messo sotto contratto dal Napoli, da cui si era svincolato. Invece, come scrive La Nazione, adesso rischia di essere soltanto "uno a disposizione", dopo esser stato superato nelle gerarchie anche da Eysseric. Per la Fiorentina questo rappresenta un problema, dal momento che lo spagnolo percepisce il secondo ingaggio più alto della squadra, dopo quello di Franck Ribery. A gennaio Callejón era stato cercato dal Granada e dal Parma, ma la Fiorentina non l'ha voluto cedere. A questo punto però questi discorsi potrebbero essere ripresi a fine stagione.