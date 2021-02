Con Cosinus l’Infn va alla scoperta del lato oscuro dell`universo

Leggi su ilfogliettone

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) Trovare una conferma sperimentale della natura della materia oscura: è la sfida lanciata da, un nuovo esperimento per la sua ricerca diretta, che ha da poco ricevuto il via liberacostruzione ai Laboratori Nazionali del Gran Sasso (LNGS) dell`INFN. Ne dà notizia, sul suo sito web, lo stesso Istituto nazionale di fisica nucleare. Abbondantissima nel nostro universo, eppure di natura ancora ignota agli scienziati, la materia oscura è uno dei temi caldi della fisica astroparticellare. Le ricerche in questo settore vengono condotte in tutto il mondo con diverse tecnologie: a terra, con riveri nei laboratori sotterranei come ai Laboratori del Gran Sasso, con agli acceleratori di particelle come al CERN con LHC, e nello spazio con esperimenti su satellite o sulla Stazione Spaziale Internazionale come AMS. Ma, ad oggi, non ...