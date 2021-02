Cobas | pronti a denunciare Raggi su assembramenti per shopping

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) Roma – “Rigoroso numero chiuso nelle piazze, nei litorali e nelle strade delloo scattera’ nei confronti della Sindacauna denuncia per concorso in epidemia. Glia cui si assiste nella citta’ di Roma, soprattutto nel week end, come testimoniano puntualmente tutti gli organi di stampa, sono intollerabili per i cittadini e i lavoratori del commercio e determinano rischi altissimi sul fronte della salute pubblica”. E’ quanto denunciato in una nota daiLavoro Privato. “La zona gialla nella Regione Lazio e’ stata vissuta come un vero e proprio liberi tutti- dichiara Francesco Iacovone, delnazionale- e mette in grave pericolo tutti quei commessi che l’assembramento non lo possono evitare. I controlli scarseggiano e le nuove varianti del SARSCoV-2 destano enorme ...