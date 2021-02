C' è ancora molto bisogno di Mattarella

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) A un certo punto il governo Draghi nascerà e sarà la migliore notizia possibile, considerando la stato confusionale in cui versa il sistema politico italiano a cominciare dal partito più forte in Parlamento (il M5S), capace di convocare un voto sulla piattaforma Rousseau per poi “congelarlo” nel giro di poche ore, lasciando così il premier incaricato in una sgradevole e delicata condizione di sospensione. Sarebbe però miope dare per risolto ogni problema con il sostegno che a breve il Parlamento esprimerà al nuovo esecutivo (diciamo la prossima settimana), perché invece la situazione avràdi nuovi autorevoli interventi quanto prima. Cerchiamo di spiegarci meglio, partendo da tre elementi oggettivi, depurati di ogni opinione (poi arriveremo anche a quelle). Punto primo: la larga maggioranza che sosterrà Draghi è politicamente disarmonica e quindi destinata nel ...