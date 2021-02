Barbara D’Urso fidanzata? Svelato il nome del compagno segreto (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBarbara D’Urso ha un nuovo compagno? A lanciare l’indiscrezione secondo cui la nota conduttrice napoletana avrebbe finalmente trovato l’amore è Giornalettismo, che svela anche il nome del fortunato che avrebbe fatto breccia nel cuore della D’Urso. La conduttrice si sarebbe innamorata di Francesco Zangrillo, assicuratore e con nessuna parentela con il professore Alberto Zangrillo. I due si sarebbero conosciuti a metà dicembre e avrebbero anche trascorso le vacanze di Natale insieme a Capalbio, nella casa della conduttrice. “Stanno insieme da due mesi e sono innamoratissimi“, fa sapere ancora il sito. L’amore, dunque, sarà tornato nella vita della conduttrice, ufficialmente senza fidanzato da anni? A Barbara D’Urso il gesto di smentire o ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoha un nuovo? A lanciare l’indiscrezione secondo cui la nota conduttrice napoletana avrebbe finalmente trovato l’amore è Giornalettismo, che svela anche ildel fortunato che avrebbe fatto breccia nel cuore della. La conduttrice si sarebbe innamorata di Francesco Zangrillo, assicuratore e con nessuna parentela con il professore Alberto Zangrillo. I due si sarebbero conosciuti a metà dicembre e avrebbero anche trascorso le vacanze di Natale insieme a Capalbio, nella casa della conduttrice. “Stanno insieme da due mesi e sono innamoratissimi“, fa sapere ancora il sito. L’amore, dunque, sarà tornato nella vita della conduttrice, ufficialmente senza fidanzato da anni? Ail gesto di smentire o ...

LaMammaN1 : - bubinoblog : BARBARA D'URSO, L'IMITAZIONE DI VINCENZO DE LUCIA DIVENTA VIRALE: '354 MILIONI CON IL 90% DI SHARE' - noemipataaa : RT @Sara22073049: Io già me la immagino Giulia dalla D’Urso B: Non credi di avere esagerato nella casa in determinate situazioni? G: Assolu… - ANTEO17 : @dan_grossi Un emulatore di Barbara D'urso ????? - Sara22073049 : Io già me la immagino Giulia dalla D’Urso B: Non credi di avere esagerato nella casa in determinate situazioni? G:… -

Ultime Notizie dalla rete : Barbara D’Urso Valeria Fabrizi in lacrime a Live non è la D'Urso: «Ho subito un furto da 200.000 euro, mi resta la fede» Il Messaggero