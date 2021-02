Barbara D’Urso fa ridere il web, ma in realtà è il suo alter ego (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Barbara D’Urso fa ridere il web, la conduttrice è stata protagonista della serata di Rai Due ma non nel modo in cui potete immaginare: il motivo. Barbara D’Urso Fonte Foto FacebookIeri sera in prima serata è andata in onda una nuova puntata di Stasera tutto è possibile condotto da Stefano De Martino che tra i tanti ospiti ha avuto in studio anche la conduttrice di Pomeriggio Cinque. Se vi state chiedendo come sia possibile una cosa del genere, il motivo è molto semplice, in realtà si tratta del suo alter ego, ovvero Vincenzo De Lucia, il noto imitatore che ieri si è dilettato a vestire i panni della napoletana. Una grande successo per lui che è stato poi bissato anche sui social, ma cerchiamo di scoprire perché questa imitazione è piaciuta cosi ... Leggi su chenews (Di mercoledì 10 febbraio 2021)fail web, la conduttrice è stata protagonista della serata di Rai Due ma non nel modo in cui potete immaginare: il motivo.Fonte Foto FacebookIeri sera in prima serata è andata in onda una nuova puntata di Stasera tutto è possibile condotto da Stefano De Martino che tra i tanti ospiti ha avuto in studio anche la conduttrice di Pomeriggio Cinque. Se vi state chiedendo come sia possibile una cosa del genere, il motivo è molto semplice, insi tratta del suoego, ovvero Vincenzo De Lucia, il noto imitatore che ieri si è dilettato a vestire i panni della napoletana. Una grande successo per lui che è stato poi bissato anche sui social, ma cerchiamo di scoprire perché questa imitazione è piaciuta cosi ...

