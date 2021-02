Anticipazioni Uomini e Donne | oggi 10 febbraio 2021 va in onda la scelta di Davide Donadei

Leggi su anticipazionitv

(Di mercoledì 10 febbraio 2021)pomeriggio alle ore 14.45 su Canale 5 andrà inla puntata dicon ladi, registrata ormai due settimane fa. Non è chiaro se avverrà in una puntata soltanto o se verrà divisa in due puntate, visto che verranno mostrate anche le ultime esterne del tronista con le corteggiatrici Chiara Rabbi e Beatrice Buonocore e i best moment. Dalledella registrazione sappiamo che laè stata Chiara e che si tratterà di una puntata molto emozionante, che farà piangere un po’ tutti, in primis la nonBeatrice Buonocore, che tuttavia può contare sull’affetto del pubblico. Vediamo dunque cosa succederà nello specifico!, ...