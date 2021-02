Amici 20, Aka7even pronto a immolarsi per Martina: la Pettinelli lo rimette a posto (Di mercoledì 10 febbraio 2021) All’età di Luca, tutti abbiamo fatto follie per amore, avremmo dato tutto per la persona che pensavamo di amare o che amavamo di quell’amore puro e ingenuo dell’adolescenza. Ed è chiaro aspettarsi che anche Aka7even, follemente innamorato di Martina, sia disposto a fare qualsiasi cosa per dimostrarle che è il principe azzurro che lei merita. Però a tutto c’è davvero un limite e quello che si è visto nel day time di Amici 20 in onda oggi, lo ha probabilmente superato. Per un semplice motivo. Aka7even aveva già fatto dei discorsi senza nè capo nè coda, parlando del banco da dare a Serena, solo perchè a rischio eliminazione c’era la sua fidanzata. In secondo luogo, senza neppure capirne il senso, ha deciso di mettersi da solo in sfida, di proporre alla produzione di essere lui a sfidare Serena al ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 10 febbraio 2021) All’età di Luca, tutti abbiamo fatto follie per amore, avremmo dato tutto per la persona che pensavamo di amare o che amavamo di quell’amore puro e ingenuo dell’adolescenza. Ed è chiaro aspettarsi che anche, follemente innamorato di, sia disa fare qualsiasi cosa per dimostrarle che è il principe azzurro che lei merita. Però a tutto c’è davvero un limite e quello che si è visto nel day time di20 in onda oggi, lo ha probabilmente superato. Per un semplice motivo.aveva già fatto dei discorsi senza nè capo nè coda, parlando del banco da dare a Serena, solo perchè a rischio eliminazione c’era la sua fidanzata. In secondo luogo, senza neppure capirne il senso, ha deciso di mettersi da solo in sfida, di proporre alla produzione di essere lui a sfidare Serena al ...

