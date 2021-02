Alvino: “De Laurentiis ha deciso, non esonererà Gattuso neanche che farà una catastrofe” (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Carlo Alvino ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli ha analizzato il momento del Napoli “Il Napoli sta messo male, maluccio, è inutile stare qui a rigirare il coltello nella piaga. Io, però, tifo sempre Napoli e spero nel passaggio del turno in Coppa Italia e nella Finale. Portarci seccia da soli, lasciatemelo dire, non è opportuno e non certo da me. Quando sta bene, questo Napoli se la gioca con tutti. L’ha dimostrato in più di un’occasione. Sulla carta, la rosa azzurra è inferiore solo a quella di Juventus e Inter, ma non ha nulla da invidiare, ad esempio, al Milan”. Nel recupero di campionato, dovremo vendicarci della sconfitta subito contro la Juventus in Supercoppa Italiana? “Calcisticamente, la vendetta è un piatto che va consumato freddo, quindi aspettiamo”. Il Napoli sta facendo troppo poco, nell’ultimo periodo, e solo gli stupidi si accontentano? “Ma chi si ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Carloai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli ha analizzato il momento del Napoli “Il Napoli sta messo male, maluccio, è inutile stare qui a rigirare il coltello nella piaga. Io, però, tifo sempre Napoli e spero nel passaggio del turno in Coppa Italia e nella Finale. Portarci seccia da soli, lasciatemelo dire, non è opportuno e non certo da me. Quando sta bene, questo Napoli se la gioca con tutti. L’ha dimostrato in più di un’occasione. Sulla carta, la rosa azzurra è inferiore solo a quella di Juventus e Inter, ma non ha nulla da invidiare, ad esempio, al Milan”. Nel recupero di campionato, dovremo vendicarci della sconfitta subito contro la Juventus in Supercoppa Italiana? “Calcisticamente, la vendetta è un piatto che va consumato freddo, quindi aspettiamo”. Il Napoli sta facendo troppo poco, nell’ultimo periodo, e solo gli stupidi si accontentano? “Ma chi si ...

