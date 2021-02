Alla camera ardente di Franco Marini il saluto di Mattarella

Tommasolabate : Giuseppe Conte ha deciso. In campo alle suppletive di Siena. Dopo due volte da premier, l’Avvocato e professore al… - FMCastaldo : Il #m5s è sempre la prima forza in Parlamento, sia alla Camera che al Senato. È chiaro che rivendichiamo il nostro… - Montecitorio : Alle ore 11 #GiornodelRicordo delle #foibe e dell'esodo giuliano, alla presenza del Capo dello Stato #Mattarella. I… - itsmakkihere : RT @vvtsukki: eren piccolo che bussa alla camera di mikasa e le fa gli auguri con il sorriso e stanco perché ha aspettato fino a tardi - cesarione52 : RT @VaneItaliaViva: Maggioranza senza M5S? Possibile. Alla Camera, considerando soltanto i gruppi di Forza italia, PD, Lega e Italia Viva,… -

Ultime Notizie dalla rete : Alla camera

L'udienza indi consiglio è stata fissata per il 23 febbraio prossimo. In particolare è ... a Pepe Milizia eex moglie del primo, l'avvocata Federica Spina. Nell'inchiesta sono contestate a ...... a giugno 2020, piano organico di sostegno per le famiglie, e soprattutto con l'introduzione dell'assegno unico per i figli, approvato (all'unanimità!)a luglio 2020, e poi nella Legge di ...Giovedì 11 febbraio in programma un sit-in di protesta davanti alla Camera dei Deputati. "Domani saremo in piazza Montecitorio al fianco degli ambulanti per portare la solidarietà delle partite Iva a ...La Camera di Commercio del Molise, che ha mantenuto sempre i propri sportelli aperti al pubblico anche durante la fase più acuta dell’emergenza epidemiologica da Covid durante lo scorso anno, ha ulter ...