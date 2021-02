WhatsApp, al via i test di un’attesa funzione per i video (Di martedì 9 febbraio 2021) La nota app di messaggistica istantanea WhatsApp torna ad aggiornarsi in versione beta sul Google Play Store, aggiungendo un’importante funzionalità, attesa da un po’ di tempo, come la possibilità di disattivare l’audio relativo ai video prima che gli stessi possano essere inviati. La novità è stata rilasciata proprio nelle ultime ore ed arriva con la nuova versione dell’app, nello specifico la 2.21.3.13, che segue a pochi giorni di distanza l’update rilasciato per le versione web e desktop. In questi casi però non si faceva riferimento a questa novità ma all’aggiunta dell’autenticazione biometrica. Passando alla pratica, la nuova possibilità è individuabile grazie alla presenza di un pulsante dedicato, implementato nella schermata di modifica per i video, più nello specifico, quella che gli utenti visualizzano prima che il filmato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 9 febbraio 2021) La nota app di messaggistica istantaneatorna ad aggiornarsi in versione beta sul Google Play Store, aggiungendo un’importante funzionalità, attesa da un po’ di tempo, come la possibilità di disattivare l’audio relativo aiprima che gli stessi possano essere inviati. La novità è stata rilasciata proprio nelle ultime ore ed arriva con la nuova versione dell’app, nello specifico la 2.21.3.13, che segue a pochi giorni di distanza l’update rilasciato per le versione web e desktop. In questi casi però non si faceva riferimento a questa novità ma all’aggiunta dell’autenticazione biometrica. Passando alla pratica, la nuova possibilità è individuabile grazie alla presenza di un pulsante dedicato, implementato nella schermata di modifica per i, più nello specifico, quella che gli utenti visualizzano prima che il filmato ...

