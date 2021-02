Via la maglietta in diretta da Barbara D’Urso e inizia a urlare (Di martedì 9 febbraio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Nessuno si sarebbe mai aspettato di vedere una scena così in diretta da Barbara D’Urso su Canale 5 a Pomeriggio Cinque. Floriana Secondi è una furia, alza la voce e alla fine si leva la maglietta per far capire come il suo fisico sia scolpito. La situazione è molto particolare e porta a una contestazione Leggi su youmovies (Di martedì 9 febbraio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Nessuno si sarebbe mai aspettato di vedere una scena così indasu Canale 5 a Pomeriggio Cinque. Floriana Secondi è una furia, alza la voce e alla fine si leva laper far capire come il suo fisico sia scolpito. La situazione è molto particolare e porta a una contestazione

2fuffology : RT @comunque_sempre: È solo un filo mi dico ... Lo tiro e vengono via : la maglietta , arianna, teseo, il minotauro e mezzo labirinto ?? - Blue_Lily_78 : RT @comunque_sempre: È solo un filo mi dico ... Lo tiro e vengono via : la maglietta , arianna, teseo, il minotauro e mezzo labirinto ?? - calabraducia : RT @comunque_sempre: È solo un filo mi dico ... Lo tiro e vengono via : la maglietta , arianna, teseo, il minotauro e mezzo labirinto ?? - comunque_sempre : È solo un filo mi dico ... Lo tiro e vengono via : la maglietta , arianna, teseo, il minotauro e mezzo labirinto ?? - SportStorie : Al cavernicolo italico della Valcamonica basta un birrozzo, il rutto libero, la colata di unto sulla maglietta non… -