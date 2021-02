Vaccini | decisi i nuovi target ma la Lega vuole il piano Bertolaso

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) È arrivata ieri l’adesione formale in Conferenza Stato – Regioni all’adeguamento delvaccinale, il tagliando reso necessario dai tagli alle forniture comunicati a gennaio da Pfizer, Moderna e Astrazeneca. Finita la Fase 1 dedicata al personale sociosanitario e alle Rsa, si passa agli over 80 e ai gruppi della Fase 2: ne sono stati individuati sei, l’ordine progressivo è stato deciso in base al «maggiore rischio di letalità correlato al Covid-19». Si ricomincia con i soggetti «estremamente vulnerabili» indipendentemente … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

GiacomoM21 : RT @FrancoDalMas8: #Piano vaccinale, sorgono dubbi e contestazioni sui criteri delle #priorità. Criteri decisi da chi? Non certo dal #parla… - FedericaSacche6 : RT @FrancoDalMas8: #Piano vaccinale, sorgono dubbi e contestazioni sui criteri delle #priorità. Criteri decisi da chi? Non certo dal #parla… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini decisi

Il Sole 24 ORE

Sonoa svolgere il loro mestiere ripensandolo in chiave innovativa, ma sicuramente hanno ... mentre in medicina la terapia Crispr è già realtà e anche alcuniper la profilassi anti Covid ...Il mercato del lavoro ha mostratosegnali negativi, con un calo congiunturale dell' occupazione e un aumento della disoccupazione e dell'inattività, interrompendo il processo di recupero dei ...Scuole riaperte in Danimarca, Olanda, Austria e Romania. In Italia somministrati il 91% dei vaccini ricevuti. Si parte anche con AstraZeneca per gli under 55, a cominciare da insegnanti e polizia ...Anche la Toscana inizierà lo stesso giorno, ma Eugenio Giani ha deciso di partire dal personale (docente e non) di scuole e università. Ieri sera erano già più di 5.000 le prenotazioni sul portale ...