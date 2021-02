Ue, salute, lavoro e scuola: le proposte del Pd a Draghi | DOCUMENTO (Di martedì 9 febbraio 2021) Dall’Europa alle riforme, passando per la salute e la risposta alla sfida posta dalla pandemia. Sono alcuni dei punti su cui il Pd ha stilato un DOCUMENTO di 26 pagine che ha presentato al premier incaricato Mario Draghi in occasione del secondo giro di consultazioni per la formazione di “un governo autorevole, riformista ed europeista”. Di seguito i punti principali del DOCUMENTO. Qui invece il DOCUMENTO completo. Unione europea Per quanto riguarda i rapporti con l’Ue, il Pd chiede “il rafforzamento e rinnovamento delle istituzioni europee, per migliorarne la capacità di governare processi complessi e avvicinarle ai cittadini; superamento dei vincoli e delle rigidità delle politiche di bilancio europee che hanno per troppo tempo rallentato la crescita e gli investimenti; potenziamento delle politiche ... Leggi su tpi (Di martedì 9 febbraio 2021) Dall’Europa alle riforme, passando per lae la risposta alla sfida posta dalla pandemia. Sono alcuni dei punti su cui il Pd ha stilato undi 26 pagine che ha presentato al premier incaricato Marioin occasione del secondo giro di consultazioni per la formazione di “un governo autorevole, riformista ed europeista”. Di seguito i punti principali del. Qui invece ilcompleto. Unione europea Per quanto riguarda i rapporti con l’Ue, il Pd chiede “il rafforzamento e rinnovamento delle istituzioni europee, per migliorarne la capacità di governare processi complessi e avvicinarle ai cittadini; superamento dei vincoli e delle rigidità delle politiche di bilancio europee che hanno per troppo tempo rallentato la crescita e gli investimenti; potenziamento delle politiche ...

matteosalvinimi : Gli Italiani chiedono più salute e più lavoro, non litigi o capricci per le poltrone. Mattinata di lavoro utile e c… - matteosalvinimi : Il bene dell’Italia, il lavoro, la salute, la sicurezza e il futuro del nostro Paese viene prima di tutto, prima di… - matteosalvinimi : Si parla di 'responsabilità', 'costruttori', 'salvezza nazionale', ma poi continuano a rivolgersi così verso la Leg… - ziobaffone : @cantacann @troppitrippi @PoliticaPerJedi È andata a finire che un paese partito dall'aratro nel giro di vent'anni… - Alberto_Cirio : #Euro4 #Diesel Ho firmato in queste ore la proroga della sospensione del blocco che ne consente l’utilizzo fino all… -

Ultime Notizie dalla rete : salute lavoro Ciaopeople lancia 17 sezioni speciali per le tre testate Fanpage.it, Cookist e Ohga

... e di Ohga, una delle testate riferimento in italia per lo stile di vita sostenibile e la salute, ... poi con ' Amore a colori ', uno speciale su quanto ci sia ancora da fare in tema LGBT+ e ' Lavoro: ...

Covid: in Umbria a rischio l'intera economia

Quella che dà il maggior numero di posti di lavoro. Quindi non solo abbiamo migliaia di attività e ... A rischio c'è la salute, ma anche il futuro nostro e delle prossime generazioni. In più, ora che ...

Governo Draghi, le priorità: salute, scuola e lavoro Adnkronos Cambiamenti climatici e pandemie: le proposte per il Recovery Plan da scienziati esperti in ambiente e salute

Tutti gli organismi scientifici nazionali e internazionali sono concordi nel ritenere che i mutamenti climatici conseguenti al riscaldamento terrestre rappresentano la più grande minaccia per la salut ...

Cardiopatie congenite. Neonatologi: “Durante la pandemia sempre garantite diagnostica prenatale ed assistenza continua ai neonati”

In occasione della Giornata Mondiale delle Cardiopatie Congenite che ricorre il 14 febbraio, la Società Italiana di Neonatologia lancia un messaggio di ottimismo ai futuri genitori. Mosca “Abbiamo fat ...

... e di Ohga, una delle testate riferimento in italia per lo stile di vita sostenibile e la, ... poi con ' Amore a colori ', uno speciale su quanto ci sia ancora da fare in tema LGBT+ e ': ...Quella che dà il maggior numero di posti di. Quindi non solo abbiamo migliaia di attività e ... A rischio c'è la, ma anche il futuro nostro e delle prossime generazioni. In più, ora che ...Tutti gli organismi scientifici nazionali e internazionali sono concordi nel ritenere che i mutamenti climatici conseguenti al riscaldamento terrestre rappresentano la più grande minaccia per la salut ...In occasione della Giornata Mondiale delle Cardiopatie Congenite che ricorre il 14 febbraio, la Società Italiana di Neonatologia lancia un messaggio di ottimismo ai futuri genitori. Mosca “Abbiamo fat ...