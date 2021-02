Scuola, le buone intenzioni di Draghi e la realtà (Di martedì 9 febbraio 2021) Parlare di Scuola ancor prima di entrare in carica sarebbe già ragione sufficiente per avere l’applauso di quel mondo. A memoria non risultano precedenti. Obiettivi minimi, ma importanti quelli riferiti dall’onorevole Fusacchia come intenzioni di Mario Draghi: allungare il calendario dell’anno scolastico, per recuperare il tempo perso, a fine giugno e avere tutti professori in cattedra a settembre (e oggi vaccinare prioritariamente tutti i docenti). Le questioni non sono nuove. Nelle scorse settimane l’auspico di un recupero fino al 30 giugno era stato espresso nell’ordine dalla ministra Azzolina e dal Governatore dell’Emilia Romagna Bonaccini: sull’affermazione della prima i sindacati hanno chiuso, su quella del secondo hanno aperto. Quanto al secondo obiettivo del premier incaricato, avere tutti i prof in cattedra a settembre, è ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 9 febbraio 2021) Parlare diancor prima di entrare in carica sarebbe già ragione sufficiente per avere l’applauso di quel mondo. A memoria non risultano precedenti. Obiettivi minimi, ma importanti quelli riferiti dall’onorevole Fusacchia comedi Mario: allungare il calendario dell’anno scolastico, per recuperare il tempo perso, a fine giugno e avere tutti professori in cattedra a settembre (e oggi vaccinare prioritariamente tutti i docenti). Le questioni non sono nuove. Nelle scorse settimane l’auspico di un recupero fino al 30 giugno era stato espresso nell’ordine dalla ministra Azzolina e dal Governatore dell’Emilia Romagna Bonaccini: sull’affermazione della prima i sindacati hanno chiuso, su quella del secondo hanno aperto. Quanto al secondo obiettivo del premier incaricato, avere tutti i prof in cattedra a settembre, è ...

Non è stato un bene per la scuola. La ministra Azzolina, in carica da 13 mesi, si è spesa perché ai precari con più di tre anni di servizio nella scuola si assegnasse la cattedra attraverso concorso. ...

Terzo ponte di Alba sul fiume Tanaro, via libera dal Consiglio provinciale

...a scuola. La Provincia di Cuneo s'impegna a cofinanziare, per i Comuni che sono sede di scuole superiori e con un criterio perequato in base al numero di studenti presenti, progetti di buone prassi ...

Scuola, le buone intenzioni di Draghi e la realtà (di F. Luppino) L'HuffPost

di Claudia Proietti Forse non sarà facile quantificare con esattezza l’enorme spreco di denaro pubblico, ma si impone comunque una necessaria riflessione sul mancato utilizzo delle mascherine fornite ...

Disabili, riparte il servizio di trasporto e assistenza all'autonomia nelle scuole superiori

La Città metropolitana ha avviato il servizio di trasporto e assistenza all'autonomia per gli studenti disabili delle scuole superiori di Palermo e provincia. Ne dà notizia l'ex Provincia in una nota ...

