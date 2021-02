Sam Snead e la storica vittoria sul LPGA Tour

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 9 febbraio 2021) A pensarci oggi può sembrare incredibile, ma Sam(uomo dei record) nel 1962 vince un torneo ufficiale del: il circuito femminile. Il 7 febbraio a Palm Beach, in Florida, conquista il The Royal Poinciana Invitational chiudendo con un -5 totale, arrivando davanti alla 27enne Mickey Wright, golfista statunitense primeggiante in 82 tornei sul. Qualcuno potrebbe storcere il naso, pensando ad una fisiologica disparità di genere, ma non è così. Il torneo infatti si disputa su 18 buche par 3 e quindi non è la potenza ad essere decisiva, bensì la precisione. Samtrionfa al secondo tentativo A riprova di quanto detto sopra,vince questo torneo al secondo tentativo. Nel 1961 il field è composto da 24 giocatori tra uomini e donne, sia ...