Royal Family | principessa Eugenie partorisce il nono nipote di Elisabetta

Ultime Notizie dalla rete : Royal Family

Il primo figlio della principessa e del marito Jack Brooksback è nato stamattina, in un'ala riservata del Portland Hospital di LondraCon un tenero scatto della manina del neonato stretta tra quelle di mamma e papà , è stato dato l'annuncio della nascita di un nuovo membro della. Si tratta del figlioletto della ...Il primo figlio della principessa e del marito Jack Brooksback è nato stamattina, in un'ala riservata del Portland Hospital di Londra ...Il 2021 si apre benissimo per la Royal Family: il mese di febbraio ha portato un bambino: la principessa Eugenie è diventata mamma per la prima volta di un maschietto.